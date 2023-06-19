تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاقا “العشر المباركه” و”العشر خير ايام الدنيا” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما حرص عدد كبير من المغردين على التغريد بأدعية مؤثرة.

توفيق ورحمة وقبول

وقال مغرد: “اللهم اجعلها ليالِ توفيقٍ ورحمة وقبولٍ وإجابة تُعيننا فيها على طاعتك والإقبال عليك”.

وتابع آخر: “اللهم يا من أقسمت بهذه العشر المباركة من ذي الحجة، اجعل فيها تفريجاً لكل هم واستجابةً لكل دعاء وغفراناً لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقاً لكل محتاج وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت يارب”.

العشر المباركة

وأضافت مغردة قائلة: “ها هي عشرُ غيماتٍ ماطرة أقبلت.. بلغكم ﷲ العشر المُباركة بلوغ توفيق وإعانة وبركة وقبول عمل”.

وقال مغرد خامس: “يا من أقسمت بالليالي العشر أدخلها علينا آمنين سالمين مسرورين معافين واجعل لنا فيها دعوة لاترد ورزقآ لا يعد وقربًا منك يرضيك”.

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