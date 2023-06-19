الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“عشر الخيرات الماطرة أقبلت”.. مغردون يبتهلون إلى الله بأدعية مؤثرة
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات
الصحة الفلسطينية: 22 مصابًا برصاص الاحتلال في جنين بينهم حالات حرجة
لمحاربة الإجهاض.. شركة تقدم 5 آلاف دولار مكافأة لكل موظف يُنجب طفلاً
عرس يتحول لمأتم.. مصرع 5 فتيات مسلمات بأمريكا أثناء الاستعداد لزفاف صديقتهن
في ثاني أيام الاختبارات.. 12 نصيحة تضمن لك النجاح والتفوق

الرئيسية

 /

محليات

 /

“عشر الخيرات الماطرة أقبلت”.. مغردون يبتهلون إلى الله بأدعية مؤثرة

“عشر الخيرات الماطرة أقبلت”.. مغردون يبتهلون إلى الله بأدعية مؤثرة

“عشر الخيرات الماطرة أقبلت”.. مغردون يبتهلون إلى الله بأدعية مؤثرة
٠٩:٣٢:٠٩ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاقا “العشر المباركه” و”العشر خير ايام الدنيا” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما حرص عدد كبير من المغردين على التغريد بأدعية مؤثرة.

توفيق ورحمة وقبول

وقال مغرد: “اللهم اجعلها ليالِ توفيقٍ ورحمة وقبولٍ وإجابة تُعيننا فيها على طاعتك والإقبال عليك”.

وتابع آخر: “اللهم يا من أقسمت بهذه العشر المباركة من ذي الحجة، اجعل فيها تفريجاً لكل هم واستجابةً لكل دعاء وغفراناً لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقاً لكل محتاج وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت يارب”.

العشر المباركة

وأضافت مغردة قائلة: “ها هي عشرُ غيماتٍ ماطرة أقبلت.. بلغكم ﷲ العشر المُباركة بلوغ توفيق وإعانة وبركة وقبول عمل”.

وقال مغرد خامس: “يا من أقسمت بالليالي العشر أدخلها علينا آمنين سالمين مسرورين معافين واجعل لنا فيها دعوة لاترد ورزقآ لا يعد وقربًا منك يرضيك”.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “عشر ذي الحجه” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم تقبل صالح الأعمال”

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأيام المباركة السعودية المملكة عشر ذي الحجة هاشتاق

مواد ذات صلة

المزيد
منها الرياض ومكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على 12 منطقة

منها الرياض ومكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على 12 منطقة

٠٧:٢٢ ص، الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
جنازة مهيبة للشيخ السبيل بمكة المكرمة (صور)

جنازة مهيبة للشيخ السبيل بمكة المكرمة (صور)

٠٨:٤٨ م، الثلاثاء، ١٨ ديسمبر ٢٠١٢
أباالخيل: غدا.. إيداع 1.9 مليار ريال لمعاشات الضمان وبدل غلاء المعيشة

أباالخيل: غدا.. إيداع 1.9 مليار ريال لمعاشات الضمان وبدل غلاء المعيشة

٠٦:٣٤ م، الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠١٨
العمل: الإعلان عن عقوبات جديدة غير اعتيادية للمخالفين.. قريباً

العمل: الإعلان عن عقوبات جديدة غير اعتيادية للمخالفين.. قريباً

٠٧:١١ ص، الأربعاء، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *