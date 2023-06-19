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“نزاهة”: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
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“نزاهة”: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

“نزاهة”: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

“نزاهة”: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
٠٨:٢٩:٥٩ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.

3319 جولة رقابية و253 تحقيقًا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها باشرت 3319 جولة رقابية، و253 تحقيقًا، وأوقفت نحو 141 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضمانية.

وأضافت أن أبرز الجرائم التي باشرتها خلال شهر ربيع الأول لهذا العام، كانت:

1 – الرشوة.

2 – التزوير.

3 – غسيل الأموال.

4 – استغلال النفوذ الوظيفي.

وأشارت إلى أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، بالتعاون مع:

1 – وزارة الدفاع.

2 – وزارة الداخلية.

3 – وزارة الصحة.

4 – وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكدت أنه لحماية المال العم والحفاظ عليه، فإنها تطالب الجميع بالإسهام في سرعة الاتصال والإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: “980” و “0114420057”.

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تعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي القعدة 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3319) جولة رقابية، والتحقيق مع (253) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (141) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. ولحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:- الهاتف المجاني: (980).

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أخبار السعودية القضايا الجنائية والإدارية تحقيقات جولات رقابية شهر ذي القعدة نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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