عرس يتحول لمأتم.. مصرع 5 فتيات مسلمات بأمريكا أثناء الاستعداد لزفاف صديقتهن

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شهدت ولاية مينيسوتا الأمريكية ليل الجمعة، حادثًا مروريًا مروعًا راحت ضحيته خمس فتيات مسلمات، أثناء التحضير لزفاف صديقتهن، وفقًا للسلطات المحلية.

وكانت الفتيات الخمس في طريقهن إلى المنزل عائدات من المركز التجاري ليل الجمعة عندما اصطدمت سيارة دفع رباعي مسرعة بسيارتهن.

والضحايا الخمسة هن: صابرين علي (17 عامًا). سهرا جساد (20 عامًا)؛ سلمى عبد القادر (20 عامًا)؛ سجال هيرسي (19 عامًا)، سهام آدم ( 19 عامًا).

وثلاث من الضحايا هن من أبناء عمومة العروس، والأخرتين من الأقرباء. وكانت إحداهن قد تخرجت مؤخرًا من المدرسة الثانوية. بينما الأربعة الأخريات في المرحلة الجامعية.

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وذكرت صحيفة “ستار تريبيون”، أن الضحايا كن يطبقن الحناء ويقمن بالتسوق قبل زفاف صديقتهن يوم السبت.

وقال خالد عمر، رئيس مركز دار الفاروق الإسلامي للصحيفة: “لم يفعلن شيئًا خاطئًا. كن يستعددن للتو لحضور زفاف صديقة لهن”.

وفي تفاصيل الحادث، فقد كان قائد سيارة دفع رباعي تسير بسرعة تتجاوز 40 ميلاً في الساعة أكثر من الحد الأقصى وهو 55 ميلاً في الساعة على الطريق السريع بعد الساعة 10 مساءً بقليل.

السائق تجاوز إشارة المرور

وقالت شرطة الولاية، إن السائق تجاوز إشارة ضوئية حمراء قبل أن يصطدم بخمس فتيات في السيارة الأخرى.

وقال عضو مجلس مدينة مينيابوليس جمال عثمان للصحيفة، إن الحادث كان شديدًا لدرجة أنه دفع السيارة لمسافة 50 قدمًا. وأضاف: “إنه مفجع، كان لهؤلاء الفتيات الكثير من الحياة أمامهن”.

وقالت إدارة السلامة العامة في مينيسوتا، إن قائد السيارة استطاع الخروج عقب الحادث، قبل أن يتمكن أحد أفراد الشرطة من سحب السيارة.

ووفق المصادر، فإن السائق هو ديريك جون طومسون (27 عامًا)، أصيب بجروح في الحادث. وحاول الفرار سيرًا على الأقدام، لكن تم اعتقاله لاحقًا.

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الاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات والكحول

وقالت الشرطة، إنه نُقل إلى المستشفى وخضع لاختبار المخدرات والكحول، ولا زال في المستشفى حتى اللحظة.

وكان أعيدت رخصته إليه قبل أشهر فقط في مارس 2023 بعد إدانته بالقيادة برخصة ملغاة أو معلقة، حسبما كشفت سجلات الشرطة.

وجمعت حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت أكثر من 300 ألف دولار لأسر الضحايا. وقال رئيس مركز دار الفاروق الإسلامي: “هؤلاء لآلئ مجتمعنا، كان لكل منهن مستقبل مشرق”.

يشار إلى أن طومسون هو نجل ممثل الولاية السابق جون طومسون، الذي لم يرد على الرسائل للحصول على تعليق.