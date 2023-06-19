في ثاني أيام الاختبارات.. 12 نصيحة تضمن لك النجاح والتفوق

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يواصل نحو ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الاثنين، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وتستمر الاختبارات في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، لمدة خمسة أيام.

وفي هذا الإطار، نشرت إدارة التعليم بمحافظة الليث في حسابها عبر موقع “تويتر”، “إنفوجراف” يتضمن مجموعة من أبرز النصائح والإرشادات للطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات.

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أهم النصائح والإرشادات

وتتضمن الإرشادات الآتي:

-اعتمد على الله ثم على نفسك.

-الالتزام بمواعيد الاختبار (اليوم والمادة والوقت ومدة الاختبار).

-تناول وجبة إفطار خفيفة، مع الحرص على شرب كوب من العصائر الطازجة لحصول الجسم على الطاقة والنشاط.

-الحضور إلى المدرسة بوقت كاف قبل الدخول لقاعة الاختبار.

-أثناء الدخول إلى المدرسة عليك التوجه مباشرة لقاعة الاختبار المخصصة لكم.

-عند استلام ورقة أسئلة الاختبار، قم بقراءتها بشكل جيد، ليسهل عليك فهمها ومن ثم حلها، ولا تتردد في سؤال المعلم عن أي فقرة من فقرات الاختبار.

-ابدأ أولاً بحل الأسئلة السهلة، ثم انتقل إلى الأسئلة الصعبة.

-اهتم بترتيب الإجابات ووضوح الخط.

-قبل تسليم الورقة قم بالمراجعة والتأكد من حل جميع الأسئلة.

-لا تقارن إجابابتك مع زملائك حتى لا تصاب بالإحباط.

-بعد نهاية الاختبار عليك التوجه إلى المنزل مباشرة، والحرص على الابتعاد عن رفقاء السوء.

-فكر بإيجابية وتفاؤل، وتجنب مسببات القلق والتوتر الزائد؛ لتتمكن من اجتياز الاختبارات بنجاح وتفوق.

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