النفط يتخلى عن مكاسبه.. و”برنت” يهبط إلى 76 دولارًا للبرميل

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تخلت أسعار النفط العالمية عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، وتراجع خام برنت 68 سنتًا ليتم تداوله عند 75.93 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا إلى 71.19 دولار.

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ارتفاع خام برنت

وفي الأسبوع الماضي زاد برنت 2.4 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس 2.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% بما يعادل 94 سنتًا عند 76.61 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.65% أو 1.16 دولار، ليسجل 71.78 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.

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سبب التراجع

ويعود سبب التراجع الأساس إلى الشكوك تجاه اقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك+ وعلى تقليص عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفّض فيه عدد من البنوك الكبرى التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023، بعد أن أظهرت بيانات شهر مايو أن التعافي بعد جائحة كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه عثرات.