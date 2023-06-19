“الخثلان” يوضح أفضل طريقة لاغتنام الأيام العشر من ذي الحجة

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة لاغتنام الأيام العشر من ذي الحجة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الله تعالى اختصَّ من أيَّام دهرنا مواسم تضاعف فيها الحسنات، وتُكفَّرُ فيها الخطايا والسَّيِّئات.

اغتنام الأيام العشر من ذي الحجة

وأضاف أن الله عز وجل أخلفَ على هذه الأمَّة عن قصر أعمارها ببركةٍ في عملها، وبوجود مواسمَ تضاعفُ فيها الأجور.

وإذا كان المسلم مطلوبًا منه العمل الصَّالح في كلِّ وقتٍ، إلَّا أنَّه يتأكَّد في هذه المواسم.

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وتابع: “أرأيت تجَّار الدُّنيا إذا أتت مواسمهم ضاعفوا من الجهد بُغْيَةَ أن ينالوا أكبر قدرٍ من الأرباح،

وهكذا التُّجَّار مع الله بالأعمال الصالحة لهم مواسم ينبغي أن يضاعفوا فيها من جهودهم بُغْيَةَ نيل أكبر قدرٍ من الأجور والحسنات.

ولفت إلى أنه هنيئًا ثم هنيئًا لمن اغتنم مواسم الخير في الطَّاعات، وتعرَّضَ لنفحاتِ الرَّبِّ عزَّ وجلَّ”.

أفضل العبادة بعد الفرائض بهذه الأيام التكبير

ونصح الخثلان باغتنام هذه الأيام بالمداومة على الدعاء خاصة في نهار هذه العشر، فالنهار هو المُعَظَّم أكثر، حيث يحاول المرء أن يجتهد في نهارها بالفرائض والسنن والنوافل والذكر والتكبير والصدقة.

التَّكبير المطلق في عشر ذي الحجَّة

ويبدأ التَّكبير المطلق في عشر ذي الحجَّة من اللَّيلة الأُولى من العشر، الَّتي صبيحتُها أوَّل الشَّهر.

ويستمرُّ حتَّى آخر يومٍ من أيَّام التَّشريق – وهو الثَّالثَ عشرَ -؛ فإذا كان يوم عرفةَ شُرِع بعد صلاة الفجر التَّكبير المقيَّد في دبر الصَّلوات الخمس المكتوبة.

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