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بيان مهم من سفارة المملكة في الأردن لجميع المواطنين
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بيان مهم من سفارة المملكة في الأردن لجميع المواطنين

بيان مهم من سفارة المملكة في الأردن لجميع المواطنين

بيان مهم من سفارة المملكة في الأردن لجميع المواطنين
٠٧:٤٨:٣١ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين، بالمملكة الأردنية، اليوم الاثنين، بيانًا مهمًا للمواطنين بشأن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير.

موعد اللقاء المعتاد مع السفير

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين.

السديري يلتقي السفير اليمني

يأتي هذا في وقت التقى فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه السفير اليمني لدى الأردن د.جلال إبراهيم فقيره.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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الأردن بيان عاجل سفارة المملكة سفير خادم الحرمين موعد اللقاء المعتاد مع السفير نايف بن بندر السديري

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