بالتفاصيل.. تعرف على ضوابط واشتراطات تركيب المظلات أمام المنازل

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في خطوة تهدف للحد من التشوهات البصرية التي تحدثها المظلات العشوائية في شوارع المدن، وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضوابط واشتراطات فنية ومعمارية يلزم تطبيقها أمام المنازل على اختلاف أنواعها.

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اشتراطات تركيب المظلات

وتتضمن الاشتراطات التي أعلنت عنها الوزارة، وفقًا لصحيفة “عكاظ” الآتي:

-أخذ موافقة الجهة المختصة بالبلدية قبل الشروع في تركيب المظلة وتزويد الجهة بكروكي يوضح مكان المظلة.

-الالتزام بالمنظر الحضاري للمنطقة وعدم إحداث التلوث البصري.

-التأكد من ملاءمتها مع عناصر المبنى وربطها بالمجاورين.

-التأكد من عدم إعاقتها لاستخدام مواقف السيارات أو حركة السير وعدم إعاقتها لطرق وحركة المشاة.

على أن لا يقل صافي عرض الطريق بعد حسم المظلات عن 8 أمتار، ولا يزيد عرض المظلة على 3.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها 15 مترًا.

وألا يزيد عرضها على 4.5 متر من سور المبنى في الشوارع التي عرضها أكبر من 20 مترًا.

-عدم تجاوز عدد المظلات عن 50% من طول واجهة سور المبنى الخارجي وبارتفاع لا يقل عن 3 أمتار.

-أن تكون المواد المستخدمة ذات طابع جمالي يتناسب مع المبنى ومطابق للمواصفات.

-أن تكون المظلات من مواد سهلة الفك والتركيب ومقاومة للرطوبة ودرجة الحرارة والحريق، ويمنع استخدام مواد البناء مثل الخرسانة أو الألواح الحديدية غير المعالجة.

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