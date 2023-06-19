هاشتاق “عشر ذي الحجه” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم تقبل صالح الأعمال”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “عشر ذي الحجه” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع بدء الأيام الأولى من الشهر الذي تعد لياليه من أفضل الليالي عند الله.

وغرد آلاف المغردين بتغريدات صباحية تدعو للإكثار من الطاعات في هذه الأيام المباركة التي تتضاعف فيها الأعمال الصالحة.

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فجر أول يوم

وقال أحد المغردين: “في فجر أول ليالي ذي الحجة.. اللهم البِشارات التي نُحب، والأيّام التي تَسُر، والرحمات التي تتوالى، والعافية التي تدُوم”.

وأضافت أخرى: “لقد أقبلت عشر ذي الحجة، فاللهم اجعلنا مقبولين في هذه العشر، واسترنا يوم الحشر، وجازنا بالإحسان واغفر لنا يوم النشر”.

دعوات من القلب

وتابع ثالث قائلاً: اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان، اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة آميـــــن.

وواصل مغرد رابع قائلاً: “اللهم بارك لنا في عشر ذي الحجة، وإجعل لنا نصيبًا في كل خير تقسِمه، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه، وفي كل هم تفرجه.”

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