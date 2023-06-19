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خدمة اليوم.. 6 خطوات لتعديل معلومات الصناديق الاستثمارية الخاصة

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتعديل معلومات الصناديق الاستثمارية الخاصة

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتعديل معلومات الصناديق الاستثمارية الخاصة
٠٧:٢٥:١٤ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم وأيسر الخطوات اللازمة لتعديل معلومات الصناديق الاستثمارية الخاصة.

خطوات لتعديل معلومات الصناديق الاستثمارية الخاصة

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن هذه الخدمة الإلكترونية، تمكن المستفيد من مراجعة طلبات الموافقة على التغييرات الأساسية للصناديق الاستثمارية الخاصة، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ادخل إلى النظام كشخص المرخص له.

2 – انقر على لائحة السجلات في أعلى شاشة الصفحة الرئيسية.

3 – انقر تفاصيل صندوق الاستثمار الخاص.

4 – انقر على رقم الصندوق الذي تود تقديم طلب التعديل عليه.

5 – انقر على أيقونة إجراء تعديل بيانات الصندوق.

6 – انقر على “تقديم الطلب”.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112053000 – 8002451111 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية اليوم الصناديق الاستثمارية الخاصة خدمة اليوم خطوات تعديل معلومات هيئة السوق المالية

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