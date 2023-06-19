تعرف على مراحل التصحيح الإلكتروني لأطول سنة دراسية (فيديو)

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أدى نحو 6 ملايين طالب وطالبة اختبارات الفصل الثالث لأطول سنة دراسية، بداية من يوم أمس الأحد، فيما بدأت مراحل التصحيح الإليكتروني أولاً بأول.

آلية التصحيح وفرز النتائج

واستخدمت عدد من المدارس التقنية آلية التصحيح وفرز النتائج والتوصل إلى النتائج مبكرًا من خلال نقل الإجابة على نماذج يمكن لأجهزة الحاسب قراءتها.

وذلك بهدف تصحيح حلول الطالب، وإعطائه النتيجة بفترة زمنية قصيرة، تمكن المدارس من سرعة العمل وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإظهار النتائج، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

وتم استكمال اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني للصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، والتي جرت ضمن اليـوم الدراسي خلال الأسبوع الماضي.

وأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية خطوطًا هاتفية مباشرة تتلقى الاستشارات التربوية والتعليمية من الطلاب والطالبات والمجتمع المحلي خلال أيام الاختبارات.

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تواجد أمني

والتحق الطلاب في جميع مدارس المملكة عدا مكة المكرمة في أداء الاختبارات، بعد أن أنهت مكة المكرمة اختبارات الفصل الدراسي الثالث الأسبوع الماضي بقرار استثنائي من وزارة التعليم.

وعملت إدارات التعليم في مختلف المناطق على تهيئة قاعات الاختبارات ونشر التوجيهات والإرشادات وطرق الاستذكار إلى الطلاب.

وبث الرسائل التوعوية إلى أولياء الأمور للتعجل بنقل أبنائهم عقب انتهاء الاختبار وعدم تركهم أمام المدارس.

وعملت عدد من الجهات الأمنية على التواجد الأمني أمام المدارس ضمن خططها السنوية عند الاختبارات بالوجود أمام مدارس البنين والبنات وتسهيل الحركة المرورية عند التقاطعات والمدارس في فترة الاختبارات.

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مراحل التصحيح الإلكتروني

– نقل الإجابة على نماذج.

– أجهزة الحساب تقرأها.

– تصحيح حلول الطالب.

– إعطاء الطالب النتيجة خلال فترة زمنية قصيرة.

– تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإظهار النتائج.

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تقويم 1444

39 أسبوعًا دراسيًا.

13 أسبوعًا لكل فصل دراسي.

56 يومًا من الإجازات المتنوعة.

22 رمضان بداية إجازة عيد الفطر.