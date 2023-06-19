بسعر خرافي.. 10 معلومات عن مواصفات أقوى سيارة في تاريخ “مرسيدس” (صور)

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حقق عملاق صناعة السيارات الألماني، شركة “مرسيدس”، طفرة تصنيعية كبيرة، بعد نجاحها في تصنيع سيارتها الخارقة الجديدة من سيارات الفورمولا 1 وتحويلها لسيارة مخصصة للسير على الطرق العامة.

وحققت “مرسيدس” نجاحًا وشعبية كبيرة عالمياً نظراً لما تتمتع به من قوة في سوق السيارات، حيث تم بيع جميع نسخها قبل إطلاقها في عام 2022.

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إنتاج 275 نسخة من مرسيدس AMG Project one

– قدمت مرسيدس سيارة AMG Project one لأول مرة في العالم خلال فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات عام 2017 .

– أعلنت “مرسيدس” حينها عن خطتها بإنتاج 275 نسخة فقط.

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مواصفات السيارة مرسيدس AMG Project one

تتميز السيارة مرسيدس AMG Project oneبالآتي:

– بشاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات.

– ثلاثة محركات كهربائية تنتج معاً 1063 حصانا، بناقل حركة 7 سرعات جديد كلياً مدمج مع قفل تفاضلي.

– سرعة قصوى متوقعة تبلغ 217 ميلاً في الساعة والقدرة على الوصول إلى 60 في غضون 2.6 ثانية.

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تصميم مختلف

– تأتي مرسيدس AMG Project one بتصميم خارجي شرس ومختلف عن باقي سيارات مرسيدس الرياضية الحالية.

وأكدت السيارة أنها طراز غير عادي وتؤكد أحقيتها بالتربع على عرش سيارات مرسيدس لفترة من الزمن.

– تسير مرسيدس AMG Project oneعلى إطارات قياس 19 بوصة في الأمام، و20 بوصة في الخلف.

– تأتي العجلات مصنوعة من الألمنيوم المصقول، أو يمكن استبدالها بالمغنيسيوم.

– تم استخدام عناصر من ألياف الكربون لتسهيل تدفق الهواء والمساعدة في تبديد الحرارة من الفرامل وصناديق العجلات.

سعر السيارة مرسيدس AMG Project one

– يبلغ سعر السيارة مرسيدس AMG Project one نحو 2.7 مليون دولار.