الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بسعر خرافي.. 10 معلومات عن مواصفات أقوى سيارة في تاريخ “مرسيدس” (صور)
في 97 محافظة.. رقم قياسي لمتوسط سرعة شبكات 5G بالمملكة
تعرف على أبرز التأثيرات.. ما علاقة تناول الوجبات السريعة بالتوتر؟
أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة على 6 مناطق
مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.. كيف تقي نفسك من ضربات الشمس؟
تناولها يوميًا.. 8 فواكه تساعدك في الوقاية من السرطان

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

في 97 محافظة.. رقم قياسي لمتوسط سرعة شبكات 5G بالمملكة

في 97 محافظة.. رقم قياسي لمتوسط سرعة شبكات 5G بالمملكة

في 97 محافظة.. رقم قياسي لمتوسط سرعة شبكات 5G بالمملكة
٠٥:٥٨:٤١ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المملكة طفرة في مؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي، وفق ما أعلنته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2023.

3 أهداف لهيئة الاتصالات

وذلك بهدف تعزيز التنافسية في السوق المحلي، ورفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.

وكذلك تعزيز الشفافية في القطاع مـن خلال تمكين المستثمرين والمهتميـــن من الاطلاع علـــى مؤشـــرات أداء القطاع في المملكة.

وقارن التقرير بين مؤشرات الربع الأول من العام 2023 لمتوسط سرعات التحميل والرفع وزمن الاستجابة لدى مقدمي الخدمة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، وزمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة.

اقرأ أيضًا:

“الشورى” يدعو الاتصالات إلى رفع سرعة الإنترنت في جميع المناطق

السعودية تجري أول تجربة في العالم لتوفير تغطية 5G عبر منصات "جوية"

متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل

وكشف التقرير بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 186.34 ميجابت في الثانية.

بنسبة تحسن تقدر بـ4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مؤشرات الإنترنت الثابت

كما استعرض التقرير مؤشرات الإنترنت الثابت في المملكة بمتوسط سرعة تحميل 115.16 ميجابت في الثانية.

بنسبة تحسن تقدر بـ7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومتوسط سرعة رفع يصل إلى 50 ميجابت في الثانية.

اقرأ أيضًا:

4 نصائح مهمة للوصول الآمن للخدمات المصرفية عبر الإنترنت

استخدام تقنية "الجيل الخامس" لن يكون سهلاً.. إليك 5 تحديات

خدمات الجيل الخامس في 97 محافظة

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر تقرير “مقياس” وصول عدد المحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة على مستوى المملكة.

بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل إلى 327.49 ميجابت في الثانية.

سرعة الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي

كما بيّن التقرير تحسن سرعة الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة بنسبة تصل إلى 58% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستعرض التقرير ترتيب مقدمي الخدمات من حيث زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة (سناب شات، تويتر، إنستجرام، وفيس بوك).

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في المملكة

علاقة شبكة الجيل الخامس بالطيران تثير الجدل | مجلة سيدتي

تطبيقات الاتصالات المرئية

وكشف التقرير تحسن سرعة الوصول لتطبيقات الاتصالات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة.

بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يشار إلى أن تقرير “مقياس” الذي تصدره الهيئة بشكل دوري يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ويتيح للمستخدمين فرصة تحسين تجاربهم.

وذلك عن طريق اختيار مقدمي الخدمات حسب نتائج المؤشرات، إضافة إلى تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

وللاطلاع على تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2023 مراجعة منصة مؤشرات.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الجيل الخامس المملكة تطبيقات التواصل الاجتماعي تقرير مقياس سرعة الإنترنت سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة سرعة الوصول للمحتوى الرقمي مؤشرات الإنترنت الثابت في المملكة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

مواد ذات صلة

المزيد
عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارة تابعة لتعليم مكة (فيديو)

عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارة تابعة لتعليم مكة (فيديو)

٠٢:٣٥ ص، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
رصد هاتفه بأكثر من منطقة في بيروت.. تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطن بلبنان

رصد هاتفه بأكثر من منطقة في بيروت.. تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطن بلبنان

١٢:٠٢ ص، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
ما بين الكعبة والوضوء والصلاة.. 3 مشاهد إيمانية لا تفوتك

ما بين الكعبة والوضوء والصلاة.. 3 مشاهد إيمانية لا تفوتك

٠١:٥٠ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
السبهان عن تعيينه: اللهم اجعل منصبي عوناً لي في خدمة الدين والوطن

السبهان عن تعيينه: اللهم اجعل منصبي عوناً لي في خدمة الدين والوطن

٠٧:٥٦ ص، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *