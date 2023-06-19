في 97 محافظة.. رقم قياسي لمتوسط سرعة شبكات 5G بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المملكة طفرة في مؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي، وفق ما أعلنته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2023.

3 أهداف لهيئة الاتصالات

وذلك بهدف تعزيز التنافسية في السوق المحلي، ورفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.

وكذلك تعزيز الشفافية في القطاع مـن خلال تمكين المستثمرين والمهتميـــن من الاطلاع علـــى مؤشـــرات أداء القطاع في المملكة.

وقارن التقرير بين مؤشرات الربع الأول من العام 2023 لمتوسط سرعات التحميل والرفع وزمن الاستجابة لدى مقدمي الخدمة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، وزمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة.

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متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل

وكشف التقرير بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 186.34 ميجابت في الثانية.

بنسبة تحسن تقدر بـ4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مؤشرات الإنترنت الثابت

كما استعرض التقرير مؤشرات الإنترنت الثابت في المملكة بمتوسط سرعة تحميل 115.16 ميجابت في الثانية.

بنسبة تحسن تقدر بـ7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومتوسط سرعة رفع يصل إلى 50 ميجابت في الثانية.

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خدمات الجيل الخامس في 97 محافظة

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر تقرير “مقياس” وصول عدد المحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة على مستوى المملكة.

بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل إلى 327.49 ميجابت في الثانية.

سرعة الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي

كما بيّن التقرير تحسن سرعة الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة بنسبة تصل إلى 58% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستعرض التقرير ترتيب مقدمي الخدمات من حيث زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة (سناب شات، تويتر، إنستجرام، وفيس بوك).

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تطبيقات الاتصالات المرئية

وكشف التقرير تحسن سرعة الوصول لتطبيقات الاتصالات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة.

بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يشار إلى أن تقرير “مقياس” الذي تصدره الهيئة بشكل دوري يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ويتيح للمستخدمين فرصة تحسين تجاربهم.

وذلك عن طريق اختيار مقدمي الخدمات حسب نتائج المؤشرات، إضافة إلى تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

وللاطلاع على تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2023 مراجعة منصة مؤشرات.