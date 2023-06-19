أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة على 6 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

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سماء غائمة وأمطار على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.