خليج كاليفورنيا يتعرض لزلزال بقوة 6.4 ريختر

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 6.4 درجات ضرب خليج كاليفورنيا أمس الأحد.

خليج كاليفورنيا:

وأضاف المركز أن الزلزال الذي ضرب خليج كاليفورنيا وقع على عمق عشرة كيلومترات.

هزات أرضية:

من ناحية أخرى سجل المركز السوري للزلازل، 8 هزات أرضية على مدار الـ 24 الماضية، والتي وقعت في الأراضي التركية والسورية معا .

وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السورية عن المركز، فإن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت 3 هزات في تركيا، تراوحت شداتها ما بين 2.9 و3.7 درجة على مقياس ريختر.

بينما سجلت 3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.5 درجة.

ونوه المركز أن المحطات سجلت أيضا هزة شمال غرب حماة بـ 5 كم بقوة 3.0 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بقوة 1.5 درجة.

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