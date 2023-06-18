هل تشعر بألم في الظهر.. احذر هذه العادات اليومية تضر بالعمود الفقري؟

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يعتبر العمود الفقري هو المفصل الأكثر تعقيدًا وأهمية في الجسم، ومع هذا يهمل بعض الأشخاص العناية به والحفاظ عليه من الإصابات.

موقع “ويب طب”، نشر قائمة لعادات يومية تضر بالعمود الفقري، ومنها:

عادت يومية تضر بالعمود الفقري:

1-حمل الأوزان الثقيلة: حمل الأوزان الثقيلة يجب أن يكون تحت إشراف مدرب حتى يخبر الشخص بالأوزان المناسبة له، كما يحتاج هذا إلى تدرج.

2- ركوب الدراجات: يوجد أنواع من الدرجات مصنعة بتصميم يضطر الشخص للبقاء منحني إلى الأمام، مما يسبب ذلك مشكلات في الظهر والرقبة.

3- التدخين: بالرغم من كل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، فهذه العادة الخاطئة هي أحد عادات يومية تضر بالعمود الفقري.

4- الانحناء المتكرر إلى الأمام: الأجهزة اللوحية تأخذ بالأشخاص إلى عالم مثير يجعلهم يتجاهلون صحتهم، ويستقرون في وضعية خاطئة لفترات طويلة.

5- تناول الكافيين: يتساءل البعض عن العلاقة بين الكافيين وصحة العمود الفقري، والإجابة تكمن في الكالسيوم، لأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعيق امتصاص الجسم للكالسيوم.

6- طريقة حمل الأطفال: طريقة حمل الطفل لإرضاعه يمكن أن تؤدي إلى آلام ومشكلات في الفقرات، حيث تبقى بعض الأمهات في وضع انحناء للأمام لفترة طويلة.

7- حمل حقائب الظهر: عندما تكون حقيبة الظهر ثقيلة وممتلئة بالكثير من الأغراض، فهذا يعني حمل إضافي على الظهر، وضغط على الفقرات، ومع الوقت سيؤدي إلى مشكلات صحية بالعمود الفقري.

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