دراسة توضح المخاطر الصحية لزيت النخيل

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كشفت دراسة حديثة عن مخاطر زيت النخيل على الصحة، بسب احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

مخاطر زيت النخيل

وتفصيلا، حذر مركز استشارات المستهلك بولاية هامبورغ الألمانية من خطورة زيت النخيل على الصحة، موضحاً أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) المعروف أيضاً باسم “الكوليسترول الضار” في الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح المركز، أنه عندما يتم تسخين زيت النخيل، يتم تكوين ما يسمى “أسترات الأحماض الدهنية” 3-MCDP وGlycidol، التي ترفع خطر الإصابة بالسرطان، مشيراً إلى أن أسترات الأحماض الدهنية 3-MCDP تتشكل أيضاً أثناء عملية الهضم.

أفضل البدائل

ووفقا للدراسة، فإنه يمكن تجنب هذه المخاطر الجسيمة، باستخدام زيت الزيتون وزيت بذور اللفت بدلاً من زيت النخيل في الطهي.

وأشارت الدراسة، إلى أن زيت النخيل يدخل في مكونات مستحضرات التجميل، ويمكن الاستدلال عليه من خلال المسميات مثل بالميتات الصوديوم وبالميتات الأيزوبروبيل وكحول نواة النخيل وجليسريل بالميتات وإستيارين النخيل.

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