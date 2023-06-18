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خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل 8 هزات أرضية

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل 8 هزات أرضية

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل 8 هزات أرضية
٠٢:٠٥:٥٦ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجل المركز السوري للزلازل، 8 هزات أرضية على مدار الـ 24 الماضية، والتي وقعت في الأراضي التركية والسورية معا .

هزات أرضية:

وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السورية عن المركز، فإن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت 3 هزات في تركيا، تراوحت شداتها ما بين 2.9 و3.7 درجة على مقياس ريختر.

بينما سجلت 3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.5 درجة.

ونوه المركز أن المحطات سجلت أيضا هزة شمال غرب حماة بـ 5 كم بقوة 3.0 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بقوة 1.5 درجة.

15 هزة أرضية في تركيا وسوريا:

وكان المركز قد أعلن أيضا قبل أسبوعين، تسجيل 8 هزات أرضية، تراوحت بين 1.7 و4.1 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح  في بيان صحفي حينها أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.8 درجة.

ونوه المركز أن الهزة ضربت شمال شرق الرقة بـ100 كيلومتر، وعلى عمق 6.2 كيلومتر.

وبين أيضا المركز أيضا أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 39.7 كيلومتر.

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الكلمات الدلالية:
اللاذقية المركز  السوري للزلازل تركيا سوريا‬‏ هزات أرضية

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