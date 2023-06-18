مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) لحملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:
اقرأ أيضا:
عبر هذا الرابط.. الحرس الوطني يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية فأعلى
المؤهلات المطلوبة:
– دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب، إدارة مستشفيات) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
– أو بكالوريوس (لغة إنجليزية، إدارة صحية، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.
اقرأ أيضا:
وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها بجدة والظهران
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي (متطلب أساسي).
– المعرفة في استخدام وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية.
طريقة التقديم:
أشار مستشفى قوى الأمن بالرياض، إلى أن التقديم من الأحد 1444/11/29هـ (الموافق 2023/6/18م) عن طريق الرابط: اضغط هنا
اقرأ أيضا:
هذا ما تفعله عصابات الاحتيال المالي المستغلة للباحثين عن الوظائف بالمملكة (تفاصيل مثيرة)