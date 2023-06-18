الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل 8 هزات أرضية
حصد رقما قياسيا في المشاهدات.. حقيقة ظهور حيوان غريب على الحدود بين دولتين عربيتين
بدء المرحلة الثانية من خدمة “حافلات الرياض”
بحرا وجوا.. وصول أكثر من 744 ألف حاج إلى المدينة المنورة
كمين محكم.. “كاميرا الداخلية” توثق لحظة ضبط مهربين متلبسين داخل سيارة (فيديو)

الرئيسية

 /

فرص

 /

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
٠٢:١٣:٥٢ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) لحملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:

اقرأ أيضا:

عبر هذا الرابط.. الحرس الوطني يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية فأعلى

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب، إدارة مستشفيات) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– أو بكالوريوس (لغة إنجليزية، إدارة صحية، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة في سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها بجدة والظهران

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي (متطلب أساسي).
– المعرفة في استخدام وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية.

طريقة التقديم:

أشار مستشفى قوى الأمن بالرياض، إلى أن التقديم من الأحد 1444/11/29هـ (الموافق 2023/6/18م) عن طريق الرابط: اضغط هنا

اقرأ أيضا:

هذا ما تفعله عصابات الاحتيال المالي المستغلة للباحثين عن الوظائف بالمملكة (تفاصيل مثيرة)

الكلمات الدلالية:
فرص مستشفى قوى الأمن وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
براتب 4 آلاف ريال.. وظائف بمعهد العمارة لحملة الثانوية فما فوق

براتب 4 آلاف ريال.. وظائف بمعهد العمارة لحملة الثانوية فما فوق

١٠:٥٩ م، الخميس، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
9 آلاف فرصة عمل في معرض الوظائف بـ«الشرقية»

9 آلاف فرصة عمل في معرض الوظائف بـ«الشرقية»

١٠:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
وظائف شاغرة لدى شركة التعدين العربية «معادن» بعد تخصصات

وظائف شاغرة لدى شركة التعدين العربية «معادن» بعد تخصصات

٠١:٠٠ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة

لحملة البكالوريوس.. “STC” تُعلن عن توفر هذه الوظائف الشاغرة

١١:٤٩ ص، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *