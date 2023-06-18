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حصد رقما قياسيا في المشاهدات.. حقيقة ظهور حيوان غريب على الحدود بين دولتين عربيتين
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حصد رقما قياسيا في المشاهدات.. حقيقة ظهور حيوان غريب على الحدود بين دولتين عربيتين

حصد رقما قياسيا في المشاهدات.. حقيقة ظهور حيوان غريب على الحدود بين دولتين عربيتين

حصد رقما قياسيا في المشاهدات.. حقيقة ظهور حيوان غريب على الحدود بين دولتين عربيتين
٠٢:٠١:٠٨ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حقق مقطع فيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي اظهر حيوانا غريبا على الحدود بين العراق وسوريا، بحسب ما تم تداوله.

حيوان غريب على حدود سوريا والعراق:

ويظهر في الفيديو حيوان يشبه الذئب وهو يجري في ما يبدو أنّها أرض زراعية.

وتداول  ناشرو الفيديو على مواقع التواصل العربية أنّه يُظهر “حيواناً غريباً” على الحدود العراقيّة السوريّة.

وعند إجراء عملية بحث عن الفيديو، تبين أنه منشور قبل سنوات، حيث أظهر حيواناً مفترساً مُهدّداً بالانقراض في مزرعة بالأرجنتين.

رقم المشاهدات:

وحقق الفيديو أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة من صفحة وحدها نوه إليها “موقع الحرة”، إضافة إلى صفحات أخرى على موقع فيسبوك ويوتيوب.

كما أرشد على الفور إلى عشرات الروابط لمواقع في أميركا اللاتينيّة نشرت الفيديو قبل أربع سنوات، مع الإشارة إلى أنه مصوّر في شرق الأرجنتين.

وبحسب وسائل الإعلام والمواقع التي نشرته، يظهر حيوان مهدّد من نوع الكلبيات، يطلق عليه اسم الذئب ذو العرف.

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