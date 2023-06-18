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تصادم على أحد الطرق بالمملكة.. وتباين ردود الأفعال بشأن المخطئ (فيديو)
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تصادم على أحد الطرق بالمملكة.. وتباين ردود الأفعال بشأن المخطئ (فيديو)

تصادم على أحد الطرق بالمملكة.. وتباين ردود الأفعال بشأن المخطئ (فيديو)

تصادم على أحد الطرق بالمملكة.. وتباين ردود الأفعال بشأن المخطئ (فيديو)
٠١:٠٠:٢٩ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، وقوع تصادم بين مركبتين على أحد الطرق في المملكة بسبب خطأ من قائد مركبة ثالث.

حادث تصادم

وكما ظهر خلال المقطع، الذي نشره حساب “طرق المملكة”، حاول قائد مركبة الانحراف جهة اليسار دون الانتباه لمركبة أخرى مسرعة بالخلف، مما تسبب في اصطدامها بسيارة أخرى كان يعتزم قائدها الانحراف للاتجاه الآخر من الطريق.

ردود الأفعال

وتباينت ردود الأفعال، على المقطع، حيث علق حساب طرق المملكة، بقوله: “تقريبا الهايلكس انتقل لمسار الالتفاف كمحاولة لتجنب الحادث مع المصور، وطبيعي ما يعتبر راعي الداش كام طرف في الحادث لأنه لم يحدث احتكاك معه”.

بينما قال سعيد الأحمري: “الداش كام مخطئ بنسبة 50٪ استعجل في الدخول على المسار الأيسر، والونيت 50٪ بسبب السرعة وعدم مبالاة”.

نصائح خبراء قيادة المركبات

ويؤكد خبراء قيادة المركبات على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق، والالتزام بقواعد المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية، أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث أو توقيع العقوبات والغرامات النظامية.

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الكلمات الدلالية:
تصادم حادث تصادم طرق المملكة قيادة المركبات

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