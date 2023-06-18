كمين محكم.. “كاميرا الداخلية” توثق لحظة ضبط مهربين متلبسين داخل سيارة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما اثنين كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

ضبط مهربين:

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ونشر حساب “سناب الداخلية” عملية المداهمة وإعداد المأمورية لعمل “كمين” للمتهمين وضبطهما متلبسين.

وقبل ذلك، أعلنت شرطة العاصمة المقدسة القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية.

ضبط بحوزتهم مبالغ مالية

وأوضحت أن المتهمين عرضوا خدمات في تسكين في فنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت أن مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية.

والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

🎥 | شرطة العاصمة المقدسة تقبض على (3) وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية وعرضهم لخدمات تسكين في فنادق#بسلام_آمنين pic.twitter.com/qoi5ACc6dK — الأمن العام (@security_gov) June 18, 2023

شخص بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

كما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزته بندقية هوائية وذخيرة حية ومنظار وجهاز اتصال لاسلكي ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط مخالفين لترويجهما من مادة الحشيش المخدر

فيما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما 2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.