الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بحرا وجوا.. وصول أكثر من 744 ألف حاج إلى المدينة المنورة
كمين محكم.. “كاميرا الداخلية” توثق لحظة ضبط مهربين متلبسين داخل سيارة (فيديو)
تصادم على أحد الطرق بالمملكة.. وتباين ردود الأفعال بشأن المخطئ (فيديو)
“والذي قدر فهدى” كل رضيع يذهب لأمه في مشهد مذهل لقطيع من صغار الأغنام
الإثنين غرة ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
لحملة مختلف المؤهلات وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في جهة حكومية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كمين محكم.. “كاميرا الداخلية” توثق لحظة ضبط مهربين متلبسين داخل سيارة (فيديو)

كمين محكم.. “كاميرا الداخلية” توثق لحظة ضبط مهربين متلبسين داخل سيارة (فيديو)

كمين محكم.. “كاميرا الداخلية” توثق لحظة ضبط مهربين متلبسين داخل سيارة (فيديو)
٠١:٠٠:٣٢ ص، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما اثنين كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

ضبط مهربين:

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ونشر حساب “سناب الداخلية” عملية المداهمة وإعداد المأمورية لعمل “كمين” للمتهمين وضبطهما متلبسين.

وقبل ذلك، أعلنت شرطة العاصمة المقدسة القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية.

ضبط بحوزتهم مبالغ مالية

وأوضحت أن المتهمين عرضوا خدمات في تسكين في فنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت أن مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية.

 والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

شخص بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

كما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزته بندقية هوائية وذخيرة حية ومنظار وجهاز اتصال لاسلكي ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط مخالفين لترويجهما من مادة الحشيش المخدر

فيما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما 2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية سناب الداخلية مهربي المخدرات وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط 7 مواطنين مخالفين تورطوا بهذه الجريمة في الرياض

ضبط 7 مواطنين مخالفين تورطوا بهذه الجريمة في الرياض

٠٥:٥٨ م، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
بريطانيا ترحب بدور المملكة في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

بريطانيا ترحب بدور المملكة في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

٠٩:٥١ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
جامعة برمنجهام: أقدم مخطوطة قرآنية تتطابق مع المصحف الموجود بين أيدي المسلمين

جامعة برمنجهام: أقدم مخطوطة قرآنية تتطابق مع المصحف الموجود بين أيدي المسلمين

١٠:٠٤ ص، الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠١٥
وزير التجارة العماني: المملكة قوة اقتصادية وشريك إستراتيجي (فيديو)

وزير التجارة العماني: المملكة قوة اقتصادية وشريك إستراتيجي (فيديو)

١٢:١٧ م، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *