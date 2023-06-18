“والذي قدر فهدى” كل رضيع يذهب لأمه في مشهد مذهل لقطيع من صغار الأغنام

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مشهدا مبهجا لقطيع من الأغنام يجمع الكثير من الصغار، وهي في طريقها للرضاع من أمهاتها.

صغار الأغنام:

ويظهر الفيديو دخول قطيع كبير من الأغنام إلى ساحة، حيث تم فتح باب بداخله صغار الأغنام التي تنتظر الرضاع من أمهاتها.

وعند فتح الباب صارت الصغار وجها لوجه مع الكبار، وبدا الأمر فوضويا، ولكن في الحقيقة كان مشهدا ومسارا هندسيا، كشف عن عظمة الخالق، حيث ذهب كل صغير لأمه بحثا عنها حتى حددها بدقة وبدأ يضع ثديها في فمه، وبدقة متناهية.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم بالقول :” كل رضيع يعرف أمه.. من الذي هداه؟.. ” وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ “.

طائر يواجه الثعابين بحيلته:

وفي وقت سابق تم تداول مقطع فيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لنا نوعا جديدا من الطيور، كان بنى عشه بطريقة هندسية فائقة الجودة، كي يحمي نفسه وبيضه من هجوم الثعابين التي تتسلق الأشجار.

وأظهر الفيديو حينها ، الطائر وهو يبني عشه مستخدما أنواعا مختلفة من المواد ليكون في النهاية بهذا الشكل العجيب.

ويظهر للعش باب يفتح ويغلق، وله كما موضح في الشكل المرفق، دهليز لا يعرفه إلا صاحب العش، أما غيره وتحديدا الثعابين فسوف تصطدم بشيء مغلق؛ فسبحان من علمه بغير علم، وصدق رب العالمين: (الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى).

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