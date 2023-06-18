لحملة مختلف المؤهلات وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في جهة حكومية

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أعلن (المركز الوطني لإدارة النفايات موان)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير وحدة استمرارية الأعمال.

أخصائي استمرارية الأعمال.

مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير.

والمزيد …

المركز الوطني لإدارة النفايات:

المركز الوطني لإدارة النفايات هو مركز حكومي سعودي تأسس في أبريل 2019، لإدارة جميع أنواع النفايات، كنفايات البناء، والهدم، ونفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية، والطبية، ونفايات الصرف الصحي والصناعي، والنفايات الخطرة، والخاصة، وتشمل المشعة والنووية.

طريقة التقديم:

أوضحت المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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