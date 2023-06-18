خلال شهر.. تم تنفيذ أكثر من مليوني عملية عبر أبشر

تواصل- واس:

حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر مايو الماضي أعلى معدل شهري للخدمات المنفذة منذ مطلع العام الجاري، حيث تجاوز عدد العمليات أكثر من 2.2 مليون عملية إلكترونية.

عمليات إلكترونية عبر أبشر:

ومن خلال خدمات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تم تنفيذ 11076 إصدارًا لسجل الأسرة، و45196 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و107875 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و27189 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و13006 تعريفات بأفراد الأسرة، وتم إصدار 9872 بطاقة هوية وطنية بدل تالف، إضافة إلى 32513 إصدارًا لهوية وطنية بدل فاقد.

المديرية العامة للجوازات:

وفيما يتعلق بخدمات المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 169,303 جوازات سفر إلكترونية، وإصدار وتجديد 635476 إقامة، إضافة إلى تنفيذ 51954 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و335293 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و10247 عملية نقل خدمات، و35823 طلب تقرير مقيم، و15875 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و2002 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل، و43101 إصدار وتجديد جواز سفر لأقل من 10 سنوات.

وفي الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أنجزت المنصة 137821 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و92219 طلب ورقة إصلاح، و74571 تجديد رخصة سياقة، و84562 إصدار طلب تفويض قيادة، و19332 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و16045 مبايعة مركبات، و5228 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات، و27726 طلبًا لخدمة استبدال اللوحات.

وأنجزت المنصة خلال شهر مايو 194067 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و6845 استفسارًا عامًا عن البصمة، وتم إصدار 9992 تقريراً من خلال خدمة تقارير أبشر.

أبشر أعمال:

يذكر أن الخدمات المتاحة عبر منصة “أبشر أعمال”، تضمنت إصدار 104 تصاريح مواد القطع الصخري، و89 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، إضافة إلى 257 تحققًا من الهوية الرقمية، و3541 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، و2271 تفويض قيادة للزائرين.

وتركز منصة أبشر من خلال تعاونها مع قطاعات وزارة الداخلية على تعزيز التحول الرقمي في كل قطاعات الوزارة، والحرص على تحقيق مستوى مرتفع من رضا المستفيدين؛ من خلال توفير منصة رقمية وواجهة موحدة لخدمات وزارة الداخلية تقدم خدماتها لأكثر من 26 مليون هوية رقمية بكل سهولة ويسر.