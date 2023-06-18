أضاف”تابع” لحساب المواطن ولم يتم إشعاره.. ماذا يفعل؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن قام بإضافة تابع، ولم يتم إشعاره من قبل حساب المواطن.

إضافة تابع في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لحساب المواطن يستفسر فيه قائلا :” سويت إضافة تابع و لم يتم إشعاري بأي رسالة ، كيف أعرف أنه تم الإضافة؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله ، في حال تمت إضافة التابع سيتم دراسة أهلية التابع وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية”.. نسعد بخدمتك”.

أم حاضنة:

بينما أجاب حساب المواطن على سؤال إحدى المواطنات، بشأن إضافة ابن لها من زوجها السابق في حساب المواطن.

وكانت الزوجة قد وجهت سؤالا تستفسر فيه :” السلام عليكم أنا عندي ولد من طليقي وأنا أم حاضنة بس تزوجت وألغي حساب المواطن.. هل أقدر أخذ حساب المواطن لطفلي عمره خمس سنوات؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين على السؤال قائلة :” عليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج”.. وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان”.

إرفاق عقد الإيجار:

فيما أجاب أيضا حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الأسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الإيجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

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