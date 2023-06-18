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هذه الطرق.. تعزز امتصاص الحديد في جسمك
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هذه الطرق.. تعزز امتصاص الحديد في جسمك

هذه الطرق.. تعزز امتصاص الحديد في جسمك

هذه الطرق.. تعزز امتصاص الحديد في جسمك
١١:١٢:١٥ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر الحديد من أهم المعادن اللازمة للجسم، ولكن في بعض الأحيان لا يتم امتصاصه جيدًا، مما يؤثر على الصحة ويسبب أضرارا عديدة.

موقع “ويب طب” قدّم عدة طرق ووسائل تساعد في تحسين امتصاص الحديد بالجسم ومنها:

1-عدم تناولها مع الأطعمة الغنية بالحديد في وقت واحد، والتي تشمل:

-الأطعمة التي تحتوي على حمض الفيتات، مثل فول الصويا، والبقوليات، والمكسرات.

– الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل: منتجات الألبان.

– المواد الغنية بالبوليفينول، بما في ذلك الشاي والقهوة، حيث إن الكافيين يمنع امتصاص الحديد، ولذلك لا ينصح بتناول الشاي والقهوة في نفس وقت تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والانتظار لمدة ساعتين بعده.

– الملح: يجب أيضًا التقليل من الأطعمة التي تحتوي على الأملاح؛ لأنه يقلل امتصاص الحديد.

2- تناول أطعمة تساعد في امتصاص الحديد مثل:

-اللحوم والأسماك والدواجن

– الحمضيات: ،مثل البرتقال، واليوسفي، بالإضافة إلى الفراولة.

– الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل الجزر، والخيار، والبطاطا الحلوة، والسبانخ.

3 – الأطعمة الغنية بفيتامين ج والحديد التي ينصح بتناولها معًا:

-البروكلي.

– الخضروات الورقية.

– التوت.

– الطماطم.

– الفلفل الأخضر.

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