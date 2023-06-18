نصائح مهمة لتجنب مشاكل الحساسية في موسم الحج

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وجه تجمع الرياض الصحي الأول نصائح مهمة لضيوف الرحمن لتجنب مشاكل الحساسية أثناء موسم الحج.

أسباب الحساسية في موسم الحج.

وقالت أروى الشنقيطي أخصائية الصحة العامة والتثقيف الصحي، في مقطع فيديو نشره تجمع الرياض الصحي الأول: “إن أمراض الحساسية ربما تزداد خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بسبب الازدحام والأتربة وعوادم السيارات”.

وأضافت “هذه بعض المقترحات التي قد تساعد على التخفيف من هذه المشاكل الصحية، ومنها بشكل عام ننصح مرضى الحساسية بتجنب الأماكن والأوقات المزدحمة والأطعمة التي تثير الحساسية”.

وتابعت “في الحالات التي تكون فيها الحساسية ناتجة عن تناول أطعمة معينة يكون العلاج في هذه الحالة بتجنب تناول هذا الطعام”.

تحذير من أعراض النعاس

وقالت الشنقيطي: “في حالة الحساسية الجلدية أو حساسية الأنف والعين يمكن للحاج المريض أن يأخذ معه مضادات الحساسية المناسبة وفق الإرشادات الطبية”.

وختمت أروى الشنقيطي بقولها: “قد تؤدي بعض أدوية الحساسية إلى النعاس لذلك يجب الانتباه”.

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