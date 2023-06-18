الكويت.. مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرًا

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، في نبأ عاجل لها، بصدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيراً.

بعض أعضاء الحكومة:

ومن ضمن أعضاء الحكومة الجديدة عضاء الحكومة الجديدة:

1 – طلال خالد الأحمد الصباح

نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2- أحمد فهد الأحمد الصباح

نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

3- عيسى أحمد محمد الكندري

نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

قبول استقالة الحكومة:

وقبل أيام أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، صدور أمر أميري من أمير الكويت بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

أيضا صدر قبلها أمر أميري بالكويت بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

نص الأمر الأميري:

وجاء نص الأمر الأميري بحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية:

” أمير أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 13 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي: مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

أما المادة الثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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