فيديو وثق الكارثة.. مصرع 12 شخصا في حادث مروع بهذه الدولة

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تسبب حادث مروع على طريق سريع في إقليم البنجاب الباكستاني أمس السبت، في مقتل 12 شخصا وإصابة ثمانية آخرين، بحسب ما أعلنه مسؤولون في الشرطة والصحة في البلاد.

حادث مروع في باكستان:

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، أن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة إسلام أباد إلى مدينة لاهور الشرقية.

وأوضح أنها مكابحها توقفت على بعد 135 كيلومترا من العاصمة في منعطف حاد في سلسلة “جبال الملح”.

وأسفر الحادث عن وفاة سبعة في المستشفى، بينما قتل على الفور في مكان الحادث خمسة ركاب، بينهم نساء وأطفال، ومازال ثمانية مصابون يتلقون العلاج.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديوهات قالوا إنها للحادث المروع.

يذكر أن حوادث المرور شائعة في باكستان، حيث لا يتم اتباع معايير السلامة إلى حد كبير وتنتهك قواعد المرور بانتظام.

حادث ضخم في مصر:

وكانت مصر قد شهدت حادثا مشابها ، حيث شهدت منطقة حدودية، في مصر، حادثا مروعا، أودى بحياة 14 شخصا مصرعهم.

فيما أصيب 25 آخرون، إثر تصادم شاحنة نقل بمقطورة بحافلة نقل ركاب “أوتوبيس” على طريق أسيوط – الوادي الجديد، بالقرب من منطقة النقب، جنوب البلاد.

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