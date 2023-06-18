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أسرع وأذكى عملية إنقاذ لامرأة حاولت التخلص من حياتها (فيديو)
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أسرع وأذكى عملية إنقاذ لامرأة حاولت التخلص من حياتها (فيديو)

أسرع وأذكى عملية إنقاذ لامرأة حاولت التخلص من حياتها (فيديو)

أسرع وأذكى عملية إنقاذ لامرأة حاولت التخلص من حياتها (فيديو)
٠٩:٣٣:٣٧ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أذكى وأسرع عملية إنقاذ لامرأة حاولت التخلص من حياتها.

عملية إنقاذ سريعة وذكية

وظهر خلال المقطع، امرأة تقف على حافة مبنى مرتفع وتهدد بإلقاء نفسها والتخلص من حياتها.

بينما يقف عدد من رجال الإنقاذ في أعلى المبنى وآخرون في الطابق أسفل الطابق الذي تقف عليه المرأة.

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جهود رجال الإنقاذ تتكلل بالنجاح

وفجأة ألقى رجال الإنقاذ بسرعة بالغة مجموعة من الشباك والتي غطت معظم الطوابق في المبنى.

فيما بادر رجال الإنقاذ في الطوابق السفلية بالإمساك بطرف الشباك لمنع تضرر المرأة أو إصابتها في حالة سقوطها.

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وبالفعل نجحت الفكرة المبتكرة وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ المرأة وإثنائها عن التخلص من حياتها، في مشهد مثير أثار إعجاب رواد مواقع التواصل بسبب السرعة والذكاء وحسن التصرف، رغم صعوبة الموقف.

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