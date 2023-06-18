للعمل في فروع الشركة والمصانع.. “التعدين” تعلن عن حاجتها لموظفين
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير الشراكة.
متدرب تعاوني.
مهندس أول RIS II.
مهندس رئيسي RBI II.
منسق تخطيط الشراكات والتنسيق.
المتدرب.
مدير موثوقية الأداء والاستراتيجية.
ممثل أول الخدمات اللوجستية والدعم.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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