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للعمل في فروع الشركة والمصانع.. “التعدين” تعلن عن حاجتها لموظفين
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للعمل في فروع الشركة والمصانع.. “التعدين” تعلن عن حاجتها لموظفين

للعمل في فروع الشركة والمصانع.. “التعدين” تعلن عن حاجتها لموظفين

للعمل في فروع الشركة والمصانع.. “التعدين” تعلن عن حاجتها لموظفين
٠٩:٣٤:٣٠ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الشراكة.

متدرب تعاوني.

مهندس أول RIS II.

مهندس رئيسي RBI II.

منسق تخطيط الشراكات والتنسيق.

المتدرب.

مدير موثوقية الأداء والاستراتيجية.

ممثل أول الخدمات اللوجستية والدعم.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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