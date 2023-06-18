للعمل في فروع الشركة والمصانع.. “التعدين” تعلن عن حاجتها لموظفين

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الشراكة.

متدرب تعاوني.

مهندس أول RIS II.

مهندس رئيسي RBI II.

منسق تخطيط الشراكات والتنسيق.

المتدرب.

مدير موثوقية الأداء والاستراتيجية.

ممثل أول الخدمات اللوجستية والدعم.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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