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لضيوف الرحمن.. هذه الطرق حماية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري
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لضيوف الرحمن.. هذه الطرق حماية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري

لضيوف الرحمن.. هذه الطرق حماية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري

لضيوف الرحمن.. هذه الطرق حماية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري
٠٩:٠٤:٢٦ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة على حسابها في تويتر عدة نصائح لضيوف الرحمن، للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

حماية الحاج من ضربة الشمس:

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر: ” نصائح للحاج خلال أداء المناسك”، ومنها:

1-الإكثار من شرب السوائل.

2- الحرص على استخدام المظلة الشمسية.

3- البقاء في الأماكن المظللة.

4- تفادي الخروج في منتصف النهار.

النوم والاستلقاء أثناء المناسك:

كما حذرت وزارة الحج والعمرة من النوم أو الاستلقاء في عدد من الأماكن أثناء أداء المناسك، وذلك حفظا على سلامة ضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر:” لحجاج بيت الله الحرام لراحتكم وسلامتكم، ننصحكم بعدم الاستلقاء أو النوم في :

1-الممرات وأماكن الصلاة.

2- مسار عربات ذوي الإعاقة.

3- مسار عربات الطواريء.

5- طرقات المشاعر المقدسة.

أيضا نشرت وزارة الحج والعمرة، عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.

وجاءت هذه الخطوات كالآتي:

1-عند الدخول: ارفع إحرامك.
2- ثبت خطواتك.
3- تمسّك جيدا.

داخل السلالم:

1-واصل التمسك والتثبت.
2- دع مسافة خصوصية

عند الوصول:

1-ارفع إحرامك مرة أخرى.
2- انتظر حتى بلوغ السطح.
3- أخرج قدمك بثبات.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة الحماية من الشمس ضيوف الرحمن

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