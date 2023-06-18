لضيوف الرحمن.. هذه الطرق حماية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري
تواصل- فريق التحرير:
وجهت وزارة الحج والعمرة على حسابها في تويتر عدة نصائح لضيوف الرحمن، للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
حماية الحاج من ضربة الشمس:
وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر: ” نصائح للحاج خلال أداء المناسك”، ومنها:
1-الإكثار من شرب السوائل.
2- الحرص على استخدام المظلة الشمسية.
3- البقاء في الأماكن المظللة.
4- تفادي الخروج في منتصف النهار.
النوم والاستلقاء أثناء المناسك:
كما حذرت وزارة الحج والعمرة من النوم أو الاستلقاء في عدد من الأماكن أثناء أداء المناسك، وذلك حفظا على سلامة ضيوف الرحمن.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر:” لحجاج بيت الله الحرام لراحتكم وسلامتكم، ننصحكم بعدم الاستلقاء أو النوم في :
1-الممرات وأماكن الصلاة.
2- مسار عربات ذوي الإعاقة.
3- مسار عربات الطواريء.
5- طرقات المشاعر المقدسة.
أيضا نشرت وزارة الحج والعمرة، عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.
وجاءت هذه الخطوات كالآتي:
1-عند الدخول: ارفع إحرامك.
2- ثبت خطواتك.
3- تمسّك جيدا.
داخل السلالم:
1-واصل التمسك والتثبت.
2- دع مسافة خصوصية
عند الوصول:
1-ارفع إحرامك مرة أخرى.
2- انتظر حتى بلوغ السطح.
3- أخرج قدمك بثبات.
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