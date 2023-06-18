لضيوف الرحمن.. هذه الطرق حماية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري

تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة على حسابها في تويتر عدة نصائح لضيوف الرحمن، للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

حماية الحاج من ضربة الشمس:

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر: ” نصائح للحاج خلال أداء المناسك”، ومنها:

1-الإكثار من شرب السوائل.

2- الحرص على استخدام المظلة الشمسية.

3- البقاء في الأماكن المظللة.

4- تفادي الخروج في منتصف النهار.

النوم والاستلقاء أثناء المناسك:

كما حذرت وزارة الحج والعمرة من النوم أو الاستلقاء في عدد من الأماكن أثناء أداء المناسك، وذلك حفظا على سلامة ضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر:” لحجاج بيت الله الحرام لراحتكم وسلامتكم، ننصحكم بعدم الاستلقاء أو النوم في :

1-الممرات وأماكن الصلاة.

2- مسار عربات ذوي الإعاقة.

3- مسار عربات الطواريء.

5- طرقات المشاعر المقدسة.

أيضا نشرت وزارة الحج والعمرة، عدة خطوات إرشادية، لأجل السلام والوقاية، عند التعامل مع السلالم الكهربائية في الحرمين.

وجاءت هذه الخطوات كالآتي:

1-عند الدخول: ارفع إحرامك.

2- ثبت خطواتك.

3- تمسّك جيدا.

داخل السلالم:

1-واصل التمسك والتثبت.

2- دع مسافة خصوصية

عند الوصول:

1-ارفع إحرامك مرة أخرى.

2- انتظر حتى بلوغ السطح.

3- أخرج قدمك بثبات.

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