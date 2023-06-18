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شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق مكة المكرمة
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق مكة المكرمة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق مكة المكرمة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق مكة المكرمة
٠٩:١٥:١٢ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء مكة المكرمة.

ووثقت المقاطع، حالة مطرية غزيرة على وادي الصدر شرق مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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هطول أمطار رعدية

كذلك تشمل الحالة، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

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