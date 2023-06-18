شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء مكة المكرمة.

ووثقت المقاطع، حالة مطرية غزيرة على وادي الصدر شرق مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا:

توقعات بسقوط زخات من البرد وأمطار رعدية بجازان وعسير.. وضباب على المدينة

هطول أمطار رعدية

كذلك تشمل الحالة، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

اقرأ أيضا:

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” ينبه لأمطار ورياح وأتربة على 11 منطقة حتى المساء

ماشاء الله ، أمطار شرق شرائع النخل ،، مدخل وادي الصدر #مكه_الان pic.twitter.com/akSHBFmTD6 — فيصل الكبكبي (@_5D__) June 18, 2023