أهم 10.. إعلان موعد عيد الأضحى رسميًا وامرأة ميتة داخل سيارة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل..المحكمة العليا: غدًا الإثنين غرة شهر ذي الحجة.. والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيه

أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونيه 2023م هو غرة شهر ذي الحجة.. المزيد هنا

تحرك سريع من الداخلية الكويتية بعد العثور على جثمان امرأة داخل سيارة

سادت حالة من الجدل في الكويت، عقب إحالة وزارة الداخلية جثمان كويتية إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها.. المزيد هنا

تحذير من الدفاع المدني بشأن استخدام إسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني منع دخول واستخدام إسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات.. المزيد هنا

تحذير مهم.. غرامة مليون ريال والسجن 10 سنوات عقوبة هذا التصرف مع المعلم

كشفت وزارة التعليم عن العقوبة التي قد يتعرض لها من يعتدي على المعلم أثناء تأديته عمله.. المزيد هنا

تحذير مهم من التعليم بخصوص تصوير إجابات اختبارات الطلاب

حظرت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات تصوير إجابات اختبارات الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات.. المزيد هنا

صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح.. وهذا إجمالي ما تم إيداعه

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ… المزيد هنا

توضيح مهم من التأمينات بخصوص الجمع بين عملين

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمواطنين الجمع بين عملين في وقت واحد.. المزيد هنا

لعملاء نظام التأمينات.. مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأميات للأشهر.. المزيد هنا

للمطلقات.. أبرز الشروط للحصول على الدعم السكني

كشف “برنامج سكني” عن شروط حصول المطلقات على الدعم السكني، وعلى رأسها أن يمر عامان على حدوث الطلاق.. المزيد هنا

اقتصاديان: هذه فوائد زيارة ولي العهد لفرنسا

كشف اقتصاديان عن إيجابيات الزيارة التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفرنسا.. المزيد هنا