خلال يومين.. هذه المنطقة تتعرض لزلزال قوي بين 5-7 ريختر

تواصل- واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر منطقة جنوب تونجا اليوم.

على عمق كيلومترين:

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

زلزال يهزّ منطقة قرب تونجا:

وقبل يومين ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات بالقرب من مملكة تونجا جنوب المحيط الهاديء، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من تونجا، وعلى عمق 167.4 كيلومتراً.

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

فيما أكد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت سبع درجات.

زلزال يضرب جزر فيجي:

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر فيجي.

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 188 كيلومتراً، مبيناً أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل طوكيو، على عمق 50 كم، في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

سبب الزلازل المتكررة في اليابان

وأوضحت السلطة النووية للبلاد أنه لم تكتشف اختلالات في المحطات النووية في كل أنحاء المنطقة، كما لم يتم إطلاق تحذير في البلاد من وقوع تسونامي نتيجة الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار وقوع زلازل بسبب وقوعها في منطقة حزام النار، في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.

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