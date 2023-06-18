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تحرك سريع من الداخلية الكويتية بعد العثور على جثمان امرأة داخل سيارة
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تحرك سريع من الداخلية الكويتية بعد العثور على جثمان امرأة داخل سيارة

تحرك سريع من الداخلية الكويتية بعد العثور على جثمان امرأة داخل سيارة

تحرك سريع من الداخلية الكويتية بعد العثور على جثمان امرأة داخل سيارة
٠٨:٠٠:٥٣ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الجدل في الكويت، عقب إحالة وزارة الداخلية جثمان كويتية إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقتها.

الداخلية الكويتية:

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتة عن مصدر أمني أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن وجود جثمان امرأة داخل سيارة بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمنطقة السالمية.

وأوضحت أنه على الفور انتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى الموقع.

وأضاف المصدر أن الفحص المبدئي لرجال الأدلة الجنائية دل على أن الوفاة ناتجة عن وجود شبهة جنائية.

كما نبّه أن رجال المباحث شرعوا في فتح تحقيق فوري وموسع لكشف ملابسات الواقعة، وتبين وجود بلاغ تغيب مسجل بحقها قبل أيام.

القبض على مطلق النار الكويتي:

وقبل أيام في علقت الداخلية الكويتية على واقعة القبض على مطلق النار على أحد منتسبيها في المملكة.

وأوضحت حينها أنه جار استكمال عمليات التحقيق للتوصل إلى ملابسات الواقعة بعد تعاون أمني مع السلطات الأمنية في المملكة.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية، قد ألقت القبض على مواطن كويتي لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته.

وأوضح بيان “الأمن العام” على موقع “تويتر”، أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

وأضف أنه جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
الداخلية الكويتية الكويت جريمة قتل قتل امراة

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