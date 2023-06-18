القتلى والجرحى بالآلاف.. الصحة السودانية تكشف عن رقم صادم منذ اندلاع الاشتباكات

تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن نحوا من ثلاثة آلاف لقوا مصرعهم منذ بداية الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

عدد القتلى في السودان:

وأوضح في تصريح نشر اليوم الأحد، أن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وستة آلاف جريح سقطوا منذ بداية الصراع في منتصف أبريل الماضي.

وأكد الوزير السوداني أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل، لكن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور غرب السودان خارج الخدمة.

هدنة مؤقتة:

يأتي هذا بعد أن عمّ الهدوء العاصمة السودانية الخرطوم وولايات دارفور وشمال كردفان مع دخول الهدنة القصيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيّز التنفيذ.

ولم يعد الطيران الحربي يحلق فوق مدن الخرطوم الثلاث منذ بدء الهدنة.

وكانت حدّة القصف الجوي تزايدت في اليومين الأخيرين، قبل أن تعلن المملكة والولايات المتحدة، راعيتا الحوار، أن القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، اتفقتا على هدنة جديدة لمدةـ 72 ساعة، من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

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