“أرشدني”.. منصة إلكترونية لإيصال حافلات الحجيج بمكة المكرمة

تواصل- واس:

يواصل مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة تنفيذ أعماله ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ، في إرشاد وإيصال حافلات الحجيج لمساكنهم بالعاصمة المقدسة.

بالإضافة إلى متابعة تلك الأعمال بآلية تقنية ذكية من خلال إدارة المتابعة والتحكم لمنصة “أرشدني” والمرشدين التابع للمركز.

استقبال وإيصال الحافلات:

وأوضح مدير المركز عبدالله سندي أن المركز يعمل على استقبال وإيصال الحافلات باستخدام التقنيات الذكية حيث تبدأ الرحلة عند وصول الحافلات لمراكز الاستقبال ومن محطة قطار الحرمين واستلام بياناتها من خلال المسار الإلكتروني الموحد التابع لمركز معلومات وزارة الحج والعمرة.

ومن ثم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة بعد ذلك يتم تسليم المرشد “إثبات المغادرة” والانطلاق لمقر سكن الحجيج على مسار الرحلة الإلكتروني، الذي تتم متابعته لحظة بلحظة عبر مركز المتابعة والتحكم منذ الانطلاق وحتى الوصول وإقفال الرحلة عن طريق مرشدين سعوديين ومقيمين بمكة مدربين تم تزويدهم بأجهزة لوحية ذكية مرتبطة بمنصة أرشدني، وبخرائط جغرافية تساعدهم في تسريع عملية إيصال الحافلة بكل يسر وسهولة.

استقبال البلاغات وتوجيه الفرق:

من جانبه أشار نائب مدير غرفة المتابعة والتحكم عبدالله الأنصاري إلى أن مركز المتابعة والتحكم لمتابعة تحركات المرشدين أثناء أداء رحلاتهم برفقة حافلات الحجاج وعبر منصة “أرشدني” يتم من خلاله استقبال البلاغات وتوجيه الفرق الميدانية لمعالجتها واستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالحافلات وتوزيع المرشدين وتوجيههم حسب الخطط المعدة لكل رحلة، بالإضافة إلى متابعة المرشدين وتقييم أعمالهم بصورة لحظية وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يذكر أنه قد وصل عدد الحافلات التي تم إرشادها لمساكن الحجاج بمكة المكرمة حتى الآن 25000 حافلة على متنها أكثر من 1.300.000 حاج.

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