الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل..المحكمة العليا: غدًا الإثنين غرة شهر ذي الحجة.. والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيه
القتلى والجرحى بالآلاف.. الصحة السودانية تكشف عن رقم صادم منذ اندلاع الاشتباكات
“أرشدني”.. منصة إلكترونية لإيصال حافلات الحجيج بمكة المكرمة
لديها ابن من طليقها.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟
بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى
إنقاذ حياة حاج إيراني بعملية قلب مفتوح عاجلة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إنقاذ حياة حاج إيراني بعملية قلب مفتوح عاجلة

إنقاذ حياة حاج إيراني بعملية قلب مفتوح عاجلة

إنقاذ حياة حاج إيراني بعملية قلب مفتوح عاجلة
٠٧:١٩:٢٣ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها بإنقاذ حياة حاج إيراني بعملية فتح قلب مفتوح بعد تعرضه لجلطة قلبية.

عملية قلب مفتوح

ونقلت القناة عن مدينة الملك عبد الله، أن الحاج الإيراني يتلقى الرعاية الصحية بعد عملية القلب المفتوح، فيما قال تجمع مكة، إن الحاج الإيراني سيتمكن من أداء الحج بعد استقرار حالته الصحية.

كما نقلت القناة عن الحاج الإيراني شكره لكل الكوادر الطبية على ما لقيه من رعاية.

إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية:

والعام الماضي تمكن فريق طبي أيضا، من إنقاذ حياة حاج إيراني في العقد السادس من عمره، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة.

واستقبلت حينها طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة حالة الحاج الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر.

وقام الفريق الطبي في مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الإجراء، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء وهو حالياً يتمتع بصحة جيدة، وبصدد الخروج والانضمام إلى حملته لإكمال نسكه.

اقرأ أيضًا

عملية استغرقت 6 ساعات.. إنقاذ حاجة عراقية باستئصال ورم في الكلية وجزء من القولون

الكلمات الدلالية:
حاج ايراني عملية جراحيةالحج والعمرة عملية قلب مفتوح

مواد ذات صلة

المزيد
فرضية انقلاب قطار في مجمع طوارئ المعيصم

فرضية انقلاب قطار في مجمع طوارئ المعيصم

١٠:٠٨ ص، الثلاثاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
مستوطن صهيوني يدهس طفلة فلسطينية ويلوذ بالفرار

مستوطن صهيوني يدهس طفلة فلسطينية ويلوذ بالفرار

٠٥:٢٦ م، الأربعاء، ١٩ يوليو ٢٠١٧
موجز الصباح| مطالبات برفع راتب المتقاعد لـ 6 آلاف ريال.. مواطنون يخسرون 30 مليون ريال في شقق تركيا

موجز الصباح| مطالبات برفع راتب المتقاعد لـ 6 آلاف ريال.. مواطنون يخسرون 30 مليون ريال في شقق تركيا

١٠:٣٩ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
عاجل.. إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بعد تعرضه لمحاولة اغتيال (فيديو)

عاجل.. إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بعد تعرضه لمحاولة اغتيال (فيديو)

٠٣:٠٩ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *