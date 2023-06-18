إنقاذ حياة حاج إيراني بعملية قلب مفتوح عاجلة

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أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها بإنقاذ حياة حاج إيراني بعملية فتح قلب مفتوح بعد تعرضه لجلطة قلبية.

عملية قلب مفتوح

ونقلت القناة عن مدينة الملك عبد الله، أن الحاج الإيراني يتلقى الرعاية الصحية بعد عملية القلب المفتوح، فيما قال تجمع مكة، إن الحاج الإيراني سيتمكن من أداء الحج بعد استقرار حالته الصحية.

كما نقلت القناة عن الحاج الإيراني شكره لكل الكوادر الطبية على ما لقيه من رعاية.

إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية:

والعام الماضي تمكن فريق طبي أيضا، من إنقاذ حياة حاج إيراني في العقد السادس من عمره، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة.

واستقبلت حينها طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة حالة الحاج الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر.

وقام الفريق الطبي في مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الإجراء، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء وهو حالياً يتمتع بصحة جيدة، وبصدد الخروج والانضمام إلى حملته لإكمال نسكه.

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