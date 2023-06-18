الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الشراكات الاستراتيجية” يعلن عن وظائف في عدة تخصصات
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“الشراكات الاستراتيجية” يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

“الشراكات الاستراتيجية” يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

“الشراكات الاستراتيجية” يعلن عن وظائف في عدة تخصصات
٠٨:٥٦:٠٥ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف المتاحة

– أخصائي أول شراكات استراتيجية تطوير أعمال
– أخصائي شراكات استراتيجية تطوير أعمال
– مدير شراكات استراتيجية تطوير أعمال

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– إدارة الأعمال الدولية
– العلاقات الدولية
– الاقتصاد الكلي
– العلوم السياسية
– الدبلوماسية العامة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– توفر المهارات التي تتطلبها الوظيفة حسب الوصف الوظيفي.

نبذة عن المركز:

تأسس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، تحت إشراف شركة أرامكو في عام 2016م، وبعدها صدر الأمر السامي لاستكمال مايلزم لتوسيع مهام المكتب واعتباره جهة ذات صفة مستقلة في عام 2017م بمسمى (المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية).

ويرتبط الشراكات الاستراتيحية، تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يهدف المركز إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للفرص المتاحة والواعدة في قطاعات عديدة بالمملكة عبر صداقاتها وعلاقاتها الدولية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/11/29هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/4هـ.

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المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية فرص وظائف وظائف شاغرة

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