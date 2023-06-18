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المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
٠٧:١٧:٢١ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف متنوعة لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة (البكالوريوس، الماجستير) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– موظف مشتريات (Procuremwnt Officer)
– موظف مالي معاون (Associate Financial Officer)
– موظف برنامج مساعد (Associate Programme Officer)
– موظف علمي (Scientific Officer)
– ممثل المنظمة العالمية للأرصاد (Representative for Eastern and Southern)
– مهندس (Devops Engineer)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الادارة
– العلاقات الدولية
– المالية
– علوم الكومبيوتر
– الاقتصاد
– التجارة
– القانون
– الهندسة
– الأرصاد الجوية
– الفيزياء
– الرياضيات
– الأحصاء
– الجغرافيا
– العلوم الطبيعية
– علم الأرض
– علوم الغلاف
– الجيوفيزياء
– الهيدرولوجيا
– علم المحيطات

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
– أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.
– إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
– ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونياً.
– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالي من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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