المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف متنوعة لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة (البكالوريوس، الماجستير) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– موظف مشتريات (Procuremwnt Officer)

– موظف مالي معاون (Associate Financial Officer)

– موظف برنامج مساعد (Associate Programme Officer)

– موظف علمي (Scientific Officer)

– ممثل المنظمة العالمية للأرصاد (Representative for Eastern and Southern)

– مهندس (Devops Engineer)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الادارة

– العلاقات الدولية

– المالية

– علوم الكومبيوتر

– الاقتصاد

– التجارة

– القانون

– الهندسة

– الأرصاد الجوية

– الفيزياء

– الرياضيات

– الأحصاء

– الجغرافيا

– العلوم الطبيعية

– علم الأرض

– علوم الغلاف

– الجيوفيزياء

– الهيدرولوجيا

– علم المحيطات

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.

– أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.

– إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونياً.

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالي من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

