المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف متنوعة لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة (البكالوريوس، الماجستير) حسب المسميات والشروط التالية:
الوظائف المتاحة:
– موظف مشتريات (Procuremwnt Officer)
– موظف مالي معاون (Associate Financial Officer)
– موظف برنامج مساعد (Associate Programme Officer)
– موظف علمي (Scientific Officer)
– ممثل المنظمة العالمية للأرصاد (Representative for Eastern and Southern)
– مهندس (Devops Engineer)
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الادارة
– العلاقات الدولية
– المالية
– علوم الكومبيوتر
– الاقتصاد
– التجارة
– القانون
– الهندسة
– الأرصاد الجوية
– الفيزياء
– الرياضيات
– الأحصاء
– الجغرافيا
– العلوم الطبيعية
– علم الأرض
– علوم الغلاف
– الجيوفيزياء
– الهيدرولوجيا
– علم المحيطات
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
– أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.
– إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
– ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونياً.
– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف متاح حالي من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.
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