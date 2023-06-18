الصحة الخليجي يطلق حملة “التنمر ما يضحك وما ينسكت عنه”

تواصل – فريق التحرير:

أطلق مجلس الصحة الخليجي، اليوم الأحد، حملة توعوية جديدة بعنوان “التنمر ما ينسكت عنه”بهدف توعية الجمهور’، خاصة الأطفال، حول ظاهرة التنمر والحد منها وتوجيه رسائل توعوية لجمهور التنمر بعدم التفاعل مع التنمر بالضحك أو التعزيز له، في خطوة مهمة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع الخليجي.

أهم أهداف الحملة

وتستهدف الحملة فئات متعددة من المجتمع هي جمهور التنمر نفسه، لاسيما صغار السن، حيث يهدف المجلس إلى توعيتهم بأضرار التنمر ومحاولة تغيير سلوكهم، بالإضافة إلى باقي فئات المجتمع من الأسر والمدارس والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.

منتجات الحملة التوعوية

وتشتمل منتجات الحملة على فيديو رئيسي يستعرض أهمية مكافحة التنمر وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع بشكل عام، ودليل توعوي يحتوي على معلومات مفصلة حول ظاهرة التنمر، بما في ذلك أنواعه وأعراضه وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى ستة تصاميم توعوية تنشر عبر حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة الوعي بالتنمر وتشجيع المجتمع على التصدي له.

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ويتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وصحية ومجتمعية مختلفة في المنطقة الخليجية، وتوزيع منتجات الحملة عبر القنوات الإعلامية المختلفة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

بيئة آمنة وصحية

وتعكس هذه الحملة التزام مجلس الصحة الخليجي بمكافحة التنمر وتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع خاصة الأطفال، ومن المتوقع أن تسهم الحملة في تعزيز الوعي وتغيير السلوكيات السلبية المرتبطة بالتنمر، مما يؤدي إلى بناء مجتمع أكثر تسامحًا واحترامًا للآخرين من خلال توعية الجمهور وتشجيعهم على الوقوف ضد التنمر، يمكن تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع بأكمله.

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