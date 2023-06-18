قبل ترائي هلال ذي الحجة.. ماذا تعرف عن مرصد تمير أشهر مراصد المملكة

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تأهبت مراصد المملكة الفلكية، ومن أشهرها مرصد تمير في الرياض، لرصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ، بمشيئة الله تعالى.

ماذا تعرف عن مرصد تمير؟

ومرصد تمير هو أحد مراصد الأهلة في المملكة، ويقع في تمير بمنطقة الرياض في منطقة جبلية مترفعة.

تم تأسيس المرصد عام 1436هـ بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رصد الأهلة بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.

موقع مرصد تمير

ويقع مرصد تمير في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعداً مهمًا في عملية التحري فكثيرًا ما تعذر رؤية الهلال لعدم صفاء الجو ولوجود أتربة عالقة به.

ويقع مرصد تمير على ارتفاع 680م من سطح البحر وعلي ارتفاع 80 متر من سطح الأرض، وهو موقع مثالي لانشاء المرصد.

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أهداف مرصد تمير

يهدف مرصد تمير في المقام الأول إلى رصد الأهلة كبقية المراصد الفلكية في المملكة، وإصدار التقويم الفلكي والحسابات الفلكية الدقيقة لبداية الشهور القمرية، كما يهدف إلي دراسة الأجرام السماوية المختلفة مثل الكواكب والنجوم والمجرات والمذنبات.

وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس السبت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

بيان المحكمة العليا:

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: ــ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،

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