لديها ابن من طليقها.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن على سؤال إحدى المواطنات، بشأن إضافة ابن لها من زوجها السابق في حساب المواطن.

أم حاضنة:

وكانت الزوجة قد وجهت سؤالا تستفسر فيه :” السلام عليكم أنا عندي ولد من طليقي وأنا أم حاضنة بس تزوجت وألغي حساب المواطن.. هل أقدر أخذ حساب المواطن لطفلي عمره خمس سنوات؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين على السؤال قائلة :” عليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج”.. وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان”.

إرفاق عقد الإيجار:

فيما أجاب حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الأسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الإيجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

اعتراض لحساب المواطن:

وفي وقت سابق أجاب حساب المواطن على اعتراض أحد المواطنين بأنه يأتيه 400 ريال فقط شهريا في حسابه من الدعم.

وكان سؤال قد وجه لخدمة المستفيدين : “السلام عليكم لو سمحت أنا مقدمه على حساب المواطن مع والدتي و ينزل لنا شهريا ٤٠٠ ريال فقط مع العلم انه المفروض ينزل لنا ١٠٤٠ شهريًا مع الزيادة و في البداية لمن قدمت اعتراض نزلت ١٠٤٠ بس الآن لمن أقدم اعتراض ينرفض و يقول هذا المبلغ صحيح”.

وأجاب حساب المواطن بالقول :” وعليكم السلام ،نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته ، نسعد بخدمتكم”.

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