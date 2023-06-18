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على مدار الساعة.. إتاحة متابعة حالة الطقس عبر خاصية البث المباشر في الحج
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على مدار الساعة.. إتاحة متابعة حالة الطقس عبر خاصية البث المباشر في الحج

على مدار الساعة.. إتاحة متابعة حالة الطقس عبر خاصية البث المباشر في الحج

على مدار الساعة.. إتاحة متابعة حالة الطقس عبر خاصية البث المباشر في الحج
٠٦:١١:٣١ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، إتاحة متابعة حالة الطقس على مدار الساعة في موسم الحج لهذا العام.

متابعة حالة الطقس في الحج

وقال القحطاني، لقناة “الإخبارية”، أنه سيتم إتاحة متابعة حالة الطقس على مدار الساعة عبر خاصية البث المباشر في الحج لمشعري منى وعرفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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هطول أمطار رعدية

كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف , وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحج الطقس حالة الطقس في الحج موسم الحج

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