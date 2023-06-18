لا أستطيع إرفاق “عقد الإيجار” في حساب المواطن.. ماذا أفعل؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

خدمة المستفيدين:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الاسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الايجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

اعتراض لحساب المواطن:

وفي وقت سابق أجاب حساب المواطن على اعتراض أحد المواطنين بأنه يأتيه 400 ريال فقط شهريا في حسابه من الدعم.

وكان سؤال قد وجه لخدمة المستفيدين : “السلام عليكم لو سمحت أنا مقدمه على حساب المواطن مع والدتي و ينزل لنا شهريا ٤٠٠ ريال فقط مع العلم انه المفروض ينزل لنا ١٠٤٠ شهريًا مع الزيادة و في البداية لمن قدمت اعتراض نزلت ١٠٤٠ بس الآن لمن أقدم اعتراض ينرفض و يقول هذا المبلغ صحيح”.

وأجاب حساب المواطن بالقول :” وعليكم السلام ،نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته ، نسعد بخدمتكم”.

تنبيه من حساب المواطن:

كما نبه أيضا برنامج حساب المواطن، أنه لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، ردا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلا: «لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، وفي حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” بإمكانك التوجه إلى حسابك من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من المراجعة».

اقرأ أيضا

توضيح مهم من “حساب المواطن” حول دعم دفعة يوليو