بالتعاون مع جمعية “إماطة الأذى”.. مشاة الرياض يشاركون في مبادرة مشي وإماطة

تواصل- فريق التحرير:

شارك مشاة الرياض يوم الجمعة 27 من ذو القعدة 1444 مبادرة مشي وإماطة بالتعاون مع جمعية إماطة الأذى في حي الديرة قلب الرياض.

يأتي هذا استمرارا للفعاليات الشهرية وامتدادا لشراكات مبادرة أحياؤنا تمشي التي أطلقها مشاة الرياض لنشر ثقافة المشي للصحة في المجتمع.

جمعية إماطة الأذى:

وأوضح الأستاذ محمد العجلان رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن التعاون في هذه المبادرة مع مشاة الرياض اتى لتحقيق رؤية الجمعية التي أسست في صفر 1443 للوصول إلى مجتمع واعي بنظافة الأماكن العامة ينافس وعيه وعي المجتمعات المتقدمة

فيما أوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ يزيد الدوسري، بأن انطلاق هذه المبادرة يأتي لتعزيز سلوك إماطة الأذى لدى ممارسي رياضة المشي.

200 من مشاة الرياض:

وشارك في المبادرة حوالي 200 من مشاة الرياض والفريق التطوعي في “إماطة” حيث شارك الجميع في المسيرة وساهم العديد من النشطاء المشاركين في تغطية فعاليات المبادرة في التواصل الاجتماعي، لدعم سلوك الإماطة لدى أفراد المجتمع.

من جهته عبر الدكتور صالح الأنصاري المشرف على مشاة السعودية عن سعادته بالأعداد المشاركة في المبادرة وبهذه الشراكات بين المشاة والجمعيات المعنية بالبيئة والحفاظ على الطبيعة، وانها ليست للرياض فقط بل لكل المشاة على مستوى المملكة.

وأضاف أن ارتباط الوعي بالنظافة العامة مع قضية كبيرة مثل المشي يوصل الرسالة بشكل أوسع، ونضيف لممارسة المشي الكثير من السلوكيات التي نرغب في تعزيزها.

فيما صرح الأستاذ عبدالمحسن الرسيني قائد فريق مشاة الرياض في الرياض أنه يوجد حاليا 22 فريقا تطوعيا ضمن مبادرة أحياؤنا تمشي وستأخذ على عاتقها حمل شعار مشي وإماطة.

ووجه الرسيني شكره لجمعية إماطة على هذه الشراكة وعلى تكريمهم لقادة فرق الأحياء.

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