“مدني الرياض” يخمد حريقًا في مبنى تحت الإنشاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن “مدني الرياض” إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات- ولله الحمد-. وقبل قليل، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشوب حريق هائل في أحد المستشفيات على طريق الملك فهد بالرياض .

حريق في مستشفى:

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، تصاعد الدخان بكثافة من المستشفى، مما تسبب في تكوين سحابة سوداء في السماء.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتكاعي، فيما أفاد البعض أن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق.

مستشفى الحبيب الجديد على طريق الملك فهد pic.twitter.com/8iR5dkXg8j — علي الحمداوي (@alisaifeldin1) June 18, 2023

على الجانب الأخر، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

منظومة الإجراءات الوقائية

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر “تويتر”: “أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

وأشار “الدفاع المدني” أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

جولات ميدانية وتفتيشية

وبين أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

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