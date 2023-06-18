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لجنة الترائي تتأهب في تبوك لرصد هلال شهر ذي الحجة
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لجنة الترائي تتأهب في تبوك لرصد هلال شهر ذي الحجة

لجنة الترائي تتأهب في تبوك لرصد هلال شهر ذي الحجة

لجنة الترائي تتأهب في تبوك لرصد هلال شهر ذي الحجة
٠٥:٥٣:٠٢ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة تبوك، عن استعداد لجنة الترائي في المنطقة لرصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

رصد هلال ذي الحجة في تبوك

وقالت إمارة منطقة تبوك، عبر حسابها في “تويتر”: “تتواجد مساء اليوم لجنة الترائي بمنطقة تبوك في موقع رصد الأهله المخصص ، لرصد هلال شهر ذي الحجة”.

المحكمة العليا:

وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس السبت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

بيان المحكمة العليا:

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: ــ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،

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